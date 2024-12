Malacrinò, "da bilancio ingenti risorse a sostegno comunità"

"Un bilancio che mette in campo ingenti risorse per sostenere la nostra comunità". Lo ha detto il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-Pd), nominato relatore di maggioranza delle leggi di bilancio, intervenendo in aula per presentare il documento contabile.

"Il totale delle entrate per il 2025, senza considerare le partite di giro, è pari a un miliardo 626 milioni di euro, superiore alla previsione formulata per il 2024 che era di un miliardo 541 milioni. Il totale delle spese, al netto delle partite di giro, delle risorse già impegnate, del Fondo pluriennale vincolato e del contributo alla finanza pubblica, è di poco più di 900 milioni di euro per il 2025, di 1,3 miliardi di euro sia per il 2026 che per il 2027". "Nella distribuzione complessiva della spesa per Missioni, ovvero i macro ambiti di competenza definiti dalla normativa contabile nazionale, su tutte spiccano la Tutela della salute, cui è destinato il 23,27% delle risorse, e l'Istruzione e diritto alla studio con il 13%.

Complessivamente, l'incidenza della spesa corrente rispetto alla spesa di investimento si presenta in miglioramento rispetto all'anno precedente (dal 76,97% al 76,80%)".

Sulla legge di stabilità regionale, ha poi aggiunto: "Le risorse destinate alla finanza locale passano dai 239 milioni del 2024 a 262 milioni di euro per il 2025, di cui 104 milioni senza vincolo settoriale. Sono prorogati al 2027, i trasferimenti straordinari (già autorizzati per il 2025 e 2026) di 1,5 milioni per il Comune di Aosta, di 5,3 milioni per i Comuni, le Unités e il Bim a parziale copertura dell'incremento delle spese contrattuali e di 6,3 milioni a favore dei Comuni per opere di pubblica utilità. È previsto un finanziamento di 200mila euro per il completamento della Maison Caravex di Gignod, di 500mila euro per potenziare i parcheggi di scambio per lo sviluppo della mobilità sostenibile".

Per quanto riguarda la sanità, "sono destinati 9,3 milioni di euro annui per la proroga della misura che finanzia l'indennità sanitaria temporanea a favore di medici e infermieri". Inoltre per la spesa sanitaria corrente "sono previsti 340 milioni annui, con un incremento di 13 milioni di euro rispetto alle previsioni dello scorso anno".

In materia di istruzione e cultura "sono stanziati 3,5 milioni nel triennio per interventi di edilizia universitaria, 15 milioni per la manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e Centro Saint-Bénin". Infine "sono riproposte le agevolazioni tariffarie per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico ed è poi previsto un contributo di 500mila euro per smantellare i vecchi impianti a fune, abbandonati da tempo, con successivo ripristino ambientale".



