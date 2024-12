Donna trovata morta in casa, procura indaga per omicidio

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio per la morte di Oriana Guidi, di 70 anni, di Aosta, trovata priva di vita nel suo appartamento nei giorni scorsi. La notizia è stata resa nota solo oggi. Si tratta di un atto dovuto, per poter eseguire l'autopsia, che dovrà chiarire se la donna è morta per cause naturali o per una caduta accidentale. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, che facciano pensare che sia stata uccisa.

A chiamare il 118 è stata la figlia. Giunto sul posto il personale medico ha provato a rianimarla ma non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che hanno posto sotto sequestro l'appartamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA