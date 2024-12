Riaprono i centri visitatori del Parco del Gran Paradiso

Con l'arrivo delle festività natalizie, Fondation Grand Paradis riapre le porte dei centri visitatori del Parco nazionale Gran Paradiso a Cogne e Rhêmes-Notre-Dame.

Oggi e domani e poi ogni giorno dal 26 dicembre al 6 gennaio prossimo, dalle 14 alle 18, sarà possibile vivere esperienze in entrambi i centri, ognuno dedicato a un aspetto particolare dell'ecosistema del Parco.

Grazie ai visori Meta Quest Pro, oltre alle esperienze in realtà virtuale già disponibili - l'ascesa alla vetta del Gran Paradiso e i passaggi della via ferrata di Rhêmes-Notre-Dame - i visitatori potranno intraprendere nuove avventure in compagnia dei protagonisti dell'iniziativa Gran Paradiso adventure: il canyoning nelle gole della Valsavarenche, l'esplorazione dei sentieri boschivi di Introd in e-mtb e il rafting tra le acque della Dora Baltea.

Il Villaggio Minatori di Cogne ospita un laboratorio tra natura e innovazione. Qui i visitatori possono esplorare l'equilibrio della gestione ambientale, tra risorse idriche, boschi e pascoli. Grazie a moderne postazioni di osteofonia, è possibile sentire i suoni della natura, sperimentando attraverso il corpo e immergendosi nell'ambiente naturale.

Il centro offre inoltre due percorsi tematici: uno dedicato al lupo, e un altro sullo stambecco alpino Inoltre il Centro Visitatori di Cogne aprirà il 13 dicembre dalle 16:30 alle 18 in occasione del festival 'Leggere le Montagne', promosso nell'ambito della Giornata internazionale della montagna dalla Convenzione delle Alpi.

A Rhêmes-Notre-Dame, invece, gli occhi sono puntati verso il cielo, dove si racconta la storia del ritorno del gipeto, un maestoso avvoltoio europeo che ha trovato nuovamente casa nei cieli del Parco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA