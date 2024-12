Regione, in Valle d'Aosta un turno autunnale per le comunali

"In relazione alle notizie diffuse nelle ultime ore su una circolare del ministero dell'Interno riguardante le prossime elezioni comunali, si precisa che tale circolare si riferisce espressamente alla disciplina statale e ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Inoltre, si ricorda che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha competenza legislativa primaria nella materia e che la legge regionale, ordinariamente, già prevede un turno autunnale per le amministrazioni che scadono nel secondo semestre, diversamente dal resto d'Italia, dove è previsto un solo turno di elezioni amministrative in primavera". Lo precisa in una nota la Regione Valle d'Aosta.





