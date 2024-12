Morto Cesare Cometto, ex presidente degli industriali valdostani

E' morto ieri sera a 97 anni Cesare Cometto, ingegnere e imprenditore nato a Giaglione (Torino), in Valle di Susa, il 22 gennaio 1927. E' stato presidente dell'allora Associazione valdostana industriali (Avi), oggi Confindustria Valle d'Aosta, dall'ottobre 1985 al maggio 1991.

Attivo anche successivamente nell'associazione con vari ruoli, è il padre dell'attuale assessore comunale di Aosta ai Lavori pubblici e gestione del territorio, Corrado Cometto, e di Ugo, contitolare dell'azienda di famiglia, la Cometto e Tercinod srl di Aosta.

Il funerale si terrà lunedì 9 dicembre alle 14.30 ad Aosta, presso la chiesa di Sant'Orso.

Cometto nel corso del suo mandato da presidente gestì, tra l'altro, la complessa chiusura di un pezzo della storia della siderurgia in Valle d'Aosta, la Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin. Confindustria oggi ricorda come già all'epoca fosse sostenitore "convinto della centralità del ruolo di Finaosta" e fiducioso delle "occasioni offerte dall'integrazione di economie nazionali", a dispetto dei timori per la perdita degli introiti derivanti dai nove decimi dell'Iva da importazione in vista dell'eliminazione delle frontiere interne dell'Unione europea.



