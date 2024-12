Gratteri, 'la 'ndrangheta cerca di riciclare anche in Valle d'Aosta'

"Dove ci sono tossicodipendenti ci sono venditori di cocaina. Ai venditori di cocaina la droga la vende la 'ndrangheta e con quei soldi cerca di comprare tutto quello che può anche in Valle d'Aosta, e quindi ristoranti, pizzerie, alberghi. E' questa la base del riciclaggio. E sono in grado di fare riciclaggio sofisticato. C'è una globalizzazione delle mafie e un abbraccio tra i poteri mafiosi, tra pezzi di poteri della politica, tra pezzi di poteri dell'economia''. Lo ha detto il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, a margine dell'incontro della Saison Culturelle che si è tenuto al teatro Splendor di Aosta, durante il quale ha presentato assieme ad Antonio Nicaso il suo ultimo libro 'Una cosa sola' (Mondadori).

"Non sono esperto di Valle d'Aosta - ha precisato Gratteri -, posso dire però per quella che è la mia esperienza, che le mafie sono dove possono gestire denaro e potere. La Valle d'Aosta rispetto ad altre aree è considerata una zona ricca, una zona dove ci si può muovere e lavorare dal punto di vista criminale''.



