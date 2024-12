Caveri, "competenza sulle elezioni è della Regione autonoma"

"Visto che una circolare del ministero dell'Interno sullo spostamento delle elezioni comunali in Italia rispetto a scadenze naturali crea qualche discussione, ricordo che in Valle d'Aosta la competenza sull'ordinamento degli enti locali (elezioni comprese) è della Regione autonoma".

Così in un post su X l'assessore regionale agli Affari europei, Luciano Caveri, in riferimento allo slittamento del voto in più di duemila comuni, che eleggeranno i propri rappresentanti oltre i cinque anni del naturale mandato, ovvero nell'arco dei sei mesi successivi.



