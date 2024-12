Presentato il calendario Asiva, 188 gare in programma

Sono 188 le gare inserite nel calendario della stagione agonistica 2024-2025 dell'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (Asiva), presentata oggi all'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans. Tra gli appuntamenti di spicco, figurano la coppa del mondo di snowboard sbx a Cervinia (13-14 dicembre), la coppa del mondo giovani di sci alpinismo a Crévacol (21-22 dicembre), la coppa del mondo di sci di fondo a Cogne (31 gennaio e 1 e 2 febbraio), la coppa del mondo di sci alpino femminile a La Thuile (14-15 marzo) e il trofeo Mezzalama, campionato mondiale lunga distanza squadre (26 aprile), tra Cervinia e Gressoney.

Il presidente Fisi, Flavio Roda, ha espresso un "ringraziamento alla Regione Valle d'Aosta per la sua vicinanza allo sport, che nel nostro è una delle poche cose che unisce. Le gare di coppa del mondo - ha riconosciuto Roda - vengono disputate dove c'è la garanzia che vengano gestite in un certo modo".

"Siamo la prima regione in Italia in cui gli sport invernali hanno più tesserati del calcio", ha sottolineato il presidente dell'Asiva, Marco Mosso, presentando il calendario.

"Dalla prossima settimana partiranno tante gare di livello internazionale. Dobbiamo sostenere con forza lo sport, è il terzo pilastro della nostra società, dopo la famiglia e la scuola", ha detto l'assessore regionale allo Sport, Giulio Grosjacques. "Da parte dell'amministrazione regionale verso gli sport invernali c'è un'attenzione sentita e non dovuta", ha aggiunto il presidente della Regione, Renzo Testolin.

“Chiediamo a tutta la Valle d’Aosta di partecipare con un grande tifo, la gara è un segno di ripartenza dopo i danni dell’alluvione di fine giugno. A Cogne stiamo spalando la neve, l’innevamento programmato è ripartito da circa una settimana e sta funzionando meglio di prima”, ha detto Filippo Gérard, presidente del comitato organizzatore della coppa del mondo di sci di fondo nella località ai piedi del Gran Paradiso.

In dettaglio, in tutta la stagione dell’Asiva sono in programma 114 gare di sci alpino (di cui 46 internazionali), 18 di sci di fondo (sei), 14 di snowboard (due), tre di scialpinismo (tutte di livello internazionale), 23 di sci alpino ‘master’ (tre), sei di freestyle e dieci di biathlon

L’Asiva promuove anche, con il sostegno della Regione e il contributo di Fisi e Celva, il progetto ‘Children’ e Under 23, per l’attività sportiva di 129 giovanissimi, e tre atleti sotto i 23 anni, appartenenti a 34 sci club.

In Valle d'Aosta sono 4.628 i tesserati Fisi, 49 gli sci club associati e 35 i tecnici delle squadre nazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA