Poste italiane, richieste di passaporto anche negli uffici di Aosta

È partito anche ad Aosta il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali, presso le sedi di Aosta Ribitel, in via Arcidiacono Renè Ribitel 1, Aosta 1, in via Cesare Battisti 10, Aosta 2, in Strada Montagnayes 22 e Aosta 3, in Corso Saint Martin De Corleans 247.

Cresce così il numero delle città nelle quali, grazie all'accordo tra Poste Italiane e il ministero dell'Interno, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello.

In parallelo - comunica Poste italiane - prosegue il servizio di estensione del servizio nei piccoli comuni coinvolti nel progetto Polis, con il rilascio o il rinnovo del passaporto attivo anche negli uffici postali degli altri comuni valdostani.

Il progetto Polis, finanziato nell'ambito del Pnrr, si pone l'obiettivo entro il 2026 di dare un nuovo volto ai settemila uffici postali dei piccoli centri, di cui 67 in Valle d'Aosta, e prevede un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro.





