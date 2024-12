Contratto comparto unico, firmato l'accordo con aumenti del 15%

Il Comitato regionale per le relazioni sindacali (Crrs) e le organizzazioni sindacali di categoria della Funzione Pubblica, insieme alle relative confederazioni, hanno sottoscritto oggi l'accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale, parte economica, per il triennio economico 2022/204 che riconosce l'incremento retributivo ai dipendenti appartenenti alle categorie del comparto unico regionale. Si tratta di un aumento del 15,1 per cento, cumulato sui tre anni, che recupera la perdita del potere di acquisto nell'ultimo triennio. Oltre all'incremento degli stipendi tabellari l'accordo interviene sugli istituti della progressione orizzontale e sul salario di risultato. Sottoscritta anche la modificazione dell'accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010 e successivi accordi.

A siglare l'accordo sono state le organizzazioni sindacali di categoria della Funzione Pubblica: Fp/Cgil-Cisl/Fp-Savt/Fp-Uil/Fpl-Conapo e le confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Savt e Uil. Sono circa 5.000 i dipendenti coinvolti.

"Quello sottoscritto oggi - si legge in una nota congiunta di sindacati e amministrazione regionale - è un accordo importante, scaturito da una convergenza tra il rilevante impegno di proposta da parte dei sindacati e una disponibilità dell'amministrazione regionale. Gli incrementi salariali previsti sono stati resi possibili dall'accantonamento delle risorse finanziarie necessarie, proposto dalla giunta regionale, anche a sostegno degli enti locali, e approvato con il disegno di legge di variazione al bilancio dello scorso luglio".



