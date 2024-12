Aostæ Alptech, la realtà virtuale per passeggiare nella storia

L'arte e la tecnologia si fondono per dare vita a un percorso espositivo e culturale con 'Aostæ Alptech: l'innovazione nel cuore delle Alpi'. Il progetto è stato inaugurato oggi ad Aosta nella sala Hôtel des Etats, insieme all'installazione 'Cabinet aux merveilles', in realtà virtuale e gamificata, che ne sintetizza gli output.

Grazie a quattro 'dimostratori' il visitatore sarà immerso, attraverso la realtà virtuale, nella storia della regione e potrà conoscere alcune sue personalità di rilievo.

''Con Aostæ Alptech prende avvio il percorso della città volto ai festeggiamenti del suo 2050/o compleanno - spiega l'assessore comunale, Samuele Tedesco - attuando i progetti che erano stati elaborati nell'ambito della candidatura di Aosta a Capitale italiana della Cultura 2025. L'arte, in questo percorso, diventa un fattore chiave per l'innovazione utilizzando proprio le più moderne tecnologie''.

Il curatore artistico del progetto, Enrico Montrosset, evidenzia che ''grazie a questi dimostratori si potrà passeggiare nella storia, interagire e giocare allo stesso tempo''.

Il progetto è finanziato per circa il 75 per cento dal ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite il bando Tecnologie 5G, finalizzato alla promozione sul territorio nazionale della realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione. Nella saletta d'arte di via Xavier de Maistre è posizionato il quinto dimostratore. Qui a guidare il visitatore sarà lo scienziato e inventore Innocenzo Manzetti.

Coordinato dal project manager Antonio Di Blasi e curato per la parte scientifica dal direttore della Fondazione Clément-Filliétroz Onlus, Jean-Marc Christille, e per la parte artistica dall'amministratore delegato de l'Eubage, Enrico Montrosset, Aostæ Alptech rappresenta un percorso tecnologico che punta allo sviluppo del territorio, in termini di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.



