Tentato omicidio, Cassazione conferma condanna a valdostano

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di Stefano Corgnier, valdostano di 45 anni, a processo per tentato omicidio. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dall'imputato. In Appello era stato condannato a a sette anni e dieci mesi di reclusione, pena che ora diventa definitiva.

Corgnier era accusato di aver accoltellato al collo, la notte tra il 30 e il 31 marzo 2022, un suo conoscente, all'epoca 26enne, nel bar Crazy Fox di via Torre del Lebbroso ad Aosta, che lui stesso gestiva.



