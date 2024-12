Tenta di avvelenare ex compagno con un farmaco, arrestata aostana

La polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare di arresti domiciliari per tentato omicidio nei confronti di Antonella Zilio, 60 anni, di Aosta, ex dirigente regionale e giornalista pubblicista. E' accusata di aver tentato di avvelenare un settantenne di Sarre, che l'aveva denunciata per atti persecutori.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nelle scorse settimane i due si erano visti in un bar per un aperitivo e lei, in quel momento, era riuscita a mettere delle gocce di psicofarmaco nel bicchiere di lui. L'uomo si era poi sentito male ed era stato portato in ospedale, dove i medici da subito avevano sospettato un avvelenamento da farmaci.

Gli esami tossicologici richiesti dalla procura di Aosta hanno permesso non solo di individuare la sostanza con cui avrebbe tentato di avvelenare l'uomo ma anche che il quantitativo era letale.

