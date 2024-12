Siglata la convenzione per la rotatoria di Pont-Saint-Martin

L'assessore regionale alle Opere pubbliche, Davide Sapinet, e il sindaco Marco Sucquet hanno firmato la convenzione tra la Regione Valle d'Aosta e l'amministrazione comunale di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di una rotatoria lungo la strada statale 26 (al chilometro 48+600), all'altezza dell'incrocio con via Caduti del lavoro.

"Per questo intervento - precisa l'assessore Sapinet - è stato deliberato un finanziamento regionale di un milione di euro a favore del Comune di Pont-Saint-Martin, a titolo di contributo per la realizzazione dell'opera che, secondo quanto previsto dall'amministrazione della bassa Valle, andrà a sostituire l'attuale impianto semaforico di località Prati Nuovi, posto all'ingresso del territorio comunale. L'obiettivo è di ridurre considerevolmente i tempi di percorrenza del relativo incrocio. Infatti nei fine settimana e nei giorni di maggiore afflusso turistico la percorrenza di tale tratto risulta difficoltosa".

Sono già state avviate le prime interlocuzioni con Anas per inserire la nuova rotatoria di Pont-Saint-Martin tra quelle che andranno a integrare il Piano per la realizzazione di nuove rotonde lungo la strada statale 26, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza degli incroci tra la viabilità statale e la viabilità regionale e comunale.

Prima della stipula della Convenzione, il Comune di Pont-Saint-Martin aveva già stanziato 165.000 euro per l'affidamento dell'incarico di progettazione della rotatoria e di predisposizione della perizia di valutazione degli immobili da acquisire preliminarmente rispetto all'avvio dei lavori.

Dal canto suo, l'amministrazione regionale, nell'ultima legge di assestamento al bilancio, ha autorizzato il finanziamento da un milione di euro, sopra richiamato, e ha licenziato con deliberazione di Giunta lo schema di convenzione, a sua volta approvato dal Consiglio comunale di Pont-Saint-Martin nel novembre scorso.

"Abbiamo sempre creduto in quest'opera, necessaria visto il continuo e considerevole aumento del traffico, su un crocevia molto importante che costituisce la via di accesso principale all'intera regione", dichiara il sindaco Marco Sucquet.



