Protesi al titanio in un intervento su tumore cerebrale

L'équipe di Neurochirurgia dell'ospedale 'Parini' di Aosta, diretta dal dottor Federico Pretti, ha effettuato un "intervento ad elevatissima complessità tecnica" su una donna affetta da una rara forma di tumore cerebrale che la stava portando alla cecità. Ora - comunica l'azienda Usl della Valle d'Aosta - le condizioni generali della paziente sono buone.

L'intervento, lungo e molto complesso, è durato oltre otto ore, con la partecipazione di due équipe, neurochirurgica e maxillo-facciale. "Siamo riusciti ad ottenere un risultato che considero eccellente: abbiamo rimosso il tumore e decompresso il nervo ottico, con il netto miglioramento della vista e un ottimo risultato estetico", spiega il dottor Federico Pretti, responsabile della struttura di Neurochirurgia dell'ospedale 'Parini' di Aosta.

"Questo intervento - prosegue - ha anche richiesto l'utilizzo delle tecnologie all'avanguardia di cui siamo dotati in ospedale e il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare altamente qualificata (neurochirurgica, neuroradiologica e chirurgica maxillo-facciale). Grazie all'impiego di software di ultima generazione in grado di fondere le immagini Tac e Risonanza magnetica e creare ricostruzioni 3d della corretta anatomia, abbiamo calcolato e pianificato l'entità dell'asportazione e realizzato su misura una innovativa protesi in titanio in grado di ripristinare perfettamente l'armonica anatomia della paziente".

La paziente è stata dimessa dopo circa sette giorni di ricovero e attualmente è seguita per i consueti controlli clinici multidisciplinari e radiologici di follow-up.



