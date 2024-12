Inaugurato l'impianto di recupero del calore di Telcha e Cas

E' stato inaugurato oggi all'interno dello stabilimento della Cogne acciai speciali (Cas) l'impianto di recupero di calore per la rete di teleriscaldamento di Aosta.

L'infrastruttura è frutto di un investimento privato di quasi 5 milioni di euro da parte di Cas e Telcha, società controllata da Engie con una partecipazione di Cva.

"Questo approccio oltre a ridurre le emissioni di anidride carbonica contribuisce a migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità urbana", ha commentato Fabrizio Moioli, amministratore delegato di Telcha. Ogni anno, ha spiegato, le emissioni di Co2 saranno ridotte di 11.390 tonnellate (-16%), pari a 7.953 auto in meno o a 227.809 alberi piantati.

Per Monica Pirovano, direttrice di Cogne acciai speciali, si tratta di un "traguardo" che "non è solo un successo per Cogne Acciai Speciali e Telcha, ma un valore aggiunto per l'intera comunità valdostana".

"E' un'azione virtuosa per tutti, nessuno ci perde in questa operazione", ha detto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti. "Questa è una microcomunità energetica e - ha aggiunto - l'ultimo beneficiario è il cittadino che respira un'aria migliore e vede il suo consumo di energie sempre meno inquinante".

"Dobbiamo imparare a consumare meglio, efficientare i processi produttivi, ed è quello che troviamo in questo progetto", ha aggiunto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy.

La centrale di teleriscaldamento, già alimentata fin dalla sua attivazione, nel 2014, da un impianto di cogenerazione integrato ad un sistema di recupero del calore a basse temperature (circa 20 gradi) dalle acque di raffreddamento dell’acciaieria, viene così alimentata anche dal recupero ad alte temperature (circa 90 gradi) del forno fusorio della Cogne acciai speciali. L’acciaieria ha modificato il proprio sistema di convogliamento dei fumi generati nel forno fusorio per recuperare il calore in eccesso tramite un sistema di raffreddamento a circuito chiuso con acqua a 90 gradi e cederlo all’impianto di teleriscaldamento tramite 1,2 chilometri di tubazioni. Il sistema di recupero del calore è pari a 6 megawatt, con un target di energia recuperabile da Cas di 11 gigawattora all’anno.

Oggi la rete di teleriscaldamento cittadina di Aosta ha un’infrastruttura di 35 chilometri alimentata da un impianto di cogenerazione e pompa di calore che produce 80 gigawattora di energia termica all'anno per circa 400 utenti.



