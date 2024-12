Forza Italia, nostre proposte tra le priorità Savt sul bilancio

"Al termine delle audizioni svolte in commissione sul bilancio previsionale regionale per il triennio 2025-2027, come Forza Italia abbiamo preso atto con piacere della posizione espressa dalle organizzazioni sindacali, e in particolare dal Savt, che di fatto ha riconosciuto come prioritarie le proposte che già da tempo, come partito, abbiamo portato all'attenzione del Consiglio Valle". Così il coordinamento regionale di Forza Italia, insieme al gruppo in Consiglio Valle, in merito agli ultimi sviluppi sulle audizioni svolte all'interno delle diverse commissioni consiliari sul Bilancio di previsione regionale per il triennio 2025-2027.

Secondo Fi "la richiesta del sindacato di prevedere un indennizzo a sostegno diretto delle famiglie valdostane a fronte del rincaro dei costi delle risorse energetiche altro non fa che sostenere e dare impulso anche alla nostra proposta di legge n.

112 del 5 luglio 2023 che intende attivare un meccanismo di rimborso del costo della materia energia della bolletta elettrica per i residenti in Valle d'Aosta titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale e ubicate nel territorio regionale.

Così come apprendiamo con favore - prosegue Fi - le istanze del Savt tese a prevedere sgravi Irap per le imprese, tenuto conto che sul tema avevamo presentato un ordine del giorno collegato al Documento di economia e finanza regionale (Defr) non più tardi di un mese e mezzo fa, e a monitorare di più e meglio l'effettiva ricaduta in termini di efficacia ed efficienza sul sistema delle ingenti risorse stanziate a favore della sanità, visto e considerato che, come da noi sostenuto in praticamente tutte le sedute del Consiglio regionale degli ultimi anni, i problemi della sanità in Valle d'Aosta non sono legati alle risorse economiche destinate al settore".



