100 itinerari di scialpinismo in Vda, nuova guida di Versante Sud

"Una bussola per gli scialpinisti in cerca di avventura". Così è definita la nuova guida di Versante Sud "Scialpinismo in Valle d'Aosta, 100 itinerari: dai super classici ai più ricercati" realizzata da Deborah Bionaz e Ilaria Sonatore. Il volume, 528 pagine, è venduto al prezzo di 37 euro.

E' disponibile in italiano ed in inglese.

La guida è divisa in sette macro-aree e analizza valle per valle le escursioni più suggestive. "Da novembre a maggio - si legge nella presentazione - le montagne della Valle d'Aosta si vestono di bianco e si trasformano in un paradiso per lo scialpinismo.

Ogni vallata laterale offre scenari incredibili, potenzialità di discese infinite e valloni selvaggi con un'ampia gamma di opportunità: dagli itinerari per principianti a quelli più alpinistici e impegnativi. Un territorio così ricco di possibilità merita di essere conosciuto ed esplorato ma sempre con una buona dose di cognizione di causa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA