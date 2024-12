Vigili del fuoco, Coriale "creare la direzione Piemonte-Valle d'Aosta"

"La formazione è un elemento chiave della sicurezza e della professionalità sia dei professionisti che dei volontari: richiede pertanto un aggiornamento continuo, un confronto costante e un'integrazione con altri attori, non soltanto locali. Per questo sono in corso di sviluppo e integrazione" delle "attività comuni e specifiche convenzioni con altre realtà, come i corpi autonomi di Trento e Bolzano, i sapeurs-pompiers francesi e naturalmente con il Corpo nazionale.

In quest'ultimo caso potrebbe essere opportuno e utile riprendere l'interlocuzione con il ministero dell'Interno per la creazione di una Direzione interregionale vigili del fuoco Piemonte-Valle d'Aosta, in analogia quanto già effettuata dai colleghi delle province autonome di Trento e Bolzano con l'ormai collaudata direzione interregionale Veneto e Trentino-Alto Adige". Così il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Salvatore Coriale, in occasione delle celebrazioni per la patrona, Santa Barbara.

La questione del rapporto con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della sinergia con il Piemonte era già emersa nell'inchiesta sul grande rogo boschivo del luglio 2023 tra Aymavilles e Villeneuve, dove bruciarono 115 ettari di terreno.

Coriale, che non è coinvolto nell'indagine, aveva ricordato della possibilità, in base a una convenzione firmata nel 2004 con il ministero dell'Interno, di attivare gratuitamente un elicottero contattando i vigili del fuoco di Torino. In uno dei filoni dell'inchiesta, la procura di Aosta ipotizza che il direttore della Protezione civile regionale, Valerio Segor, abbia contribuito, in modo colposo, ad aggravare le conseguenze del rogo, non attivando proprio la convenzione che avrebbe consentito di superare le presunte inefficienze della compagnia elicotteristica Sky Aviation.



