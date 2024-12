Vigili del fuoco, incendi in calo nel 2024 in Valle d'Aosta

"Gli incendi costituiscono in media circa il 15% degli interventi totali, e quest'anno sono ulteriormente diminuiti", passando dai 330 dei primi 11 mesi del 2023 ai 247 dello stesso periodo di quest'anno, "a dimostrazione dell'efficacia dell'attività di prevenzione". Così il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Salvatore Coriale, in occasione delle celebrazioni per la patrona Santa Barbara.

Complessivamente, gli interventi sono stati 2.031, in calo rispetto ai 2.324 registrati nei primi 11 mesi del 2023.

Le altre attività hanno riguardato, tra l'altro, soccorsi e salvataggi (652), incidenti stradali (123), dissesti statici e strutturali (82), danni da acqua (169).

"I vigili del fuoco valdostani - ha ricordato Coriale - hanno fornito assistenza e soccorso anche alla popolazione dell'Emilia-Romagna - colpita dall'alluvione. Naturalmente l'efficacia e la sicurezza dell'intervento è conseguente principalmente all'esigenza dell'attività di formazione e di addestramento e che quest'anno è stata ulteriormente incrementata grazie allo sforzo del personale della scuola regionale antincendio. Sono stati effettuati oltre 50 corsi di formazione per il personale professionista, quasi 7.000 ore di formazione ai corsisti del personale volontario".



