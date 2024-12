Testolin, 'Valle d'Aosta da sempre crocevia d'Europa'

"L'ambizione di una piccola regione come la nostra è di porsi al centro del panorama politico internazionale in un momento così delicato e difficile, che va a toccare gli interessi particolari di molte persone, di intere comunità che si trovano a vivere un percorso difficile. Dobbiamo unire gli sforzi per cercare di fornire risposte e costruire un percorso ambizioso di pace e di sviluppo. La nostra regione, che è così piccola nel nord-ovest dell'Italia, si pone sempre da sempre come un crocevia, un passaggio di persone che a volte si fermano a guardare con piacere la natura e la tranquillità, che ci permette di pensare a qualcosa di più grande, di più elevato, anche per gli altri. E' con questo spirito che siamo qui". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, aprendo a Saint-Vincent i lavori del Summit Grand Continent, evento promosso dall'omonima rivista di geopolitica sul tema: "Costruire l'Europa in un mondo distrutto".

"Venerdì saremo sulla vetta dell'Europa, sulla Skyway del Monte Bianco, che è il luogo migliore per avere una prospettiva - ha aggiunto Testolin - e fare alcune riflessioni di ampio respiro.

Per guardare da lontano tutto quello che arriva e per lanciare verso l'alto e lungo l'orizzonte le impressioni che avremo come risultato di questi giorni di confronto. Ma con questo spirito di partecipazione e di condivisione, e con la volontà di trovare delle soluzioni che possono partire dalla Valle d'Aosta per poi estendersi a tutto il territorio europeo e lanciare qualche ispirazione che possa aiutare il mondo intero a lavorare sui temi che toccano tutti in questo periodo. A partire dalle guerre".



