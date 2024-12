Strutture sportive, finanziati interventi per 420.000 euro

La giunta regionale ha finanziato i lavori di riqualificazione dei locali atti alla realizzazione di un campo da padel e di una parete da arrampicata presso la struttura "Sport Haus" nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, gli interventi di manutenzione straordinaria relativi al ripristino di tratti del percorso ciclo-pedonale lungo la Dora Baltea dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, danneggiati a seguito degli eventi alluvionali del giugno 2024 e i lavori di riqualificazione e potenziamento dell'Area6Tu-campo sportivo comunale sita nel Comune di Sarre, riguardanti la pista di pump-track e gli spogliatoi e servizi del beach-volley.

L'impegno di spesa ammonta a circa 420.000 euro. Inoltre è stato approvato l'accordo di programma per la realizzazione di un nuovo maneggio nell'area sportiva di Tzamberlet in Comune di Aosta. "Tale accordo - si legge in una nota - è funzionale a consentire alla Regione di compartecipare alla spesa, nel limite del 48,95% dell'importo che verrà effettivamente sostenuto per la realizzazione dell'opera, per un importo massimo di 2,5 milioni di euro".

"Le iniziative descritte -sottolinea l'assessore Davide Sapinet - sono una risposta concreta alle esigenze espresse dagli enti locali e sono funzionali a garantire la continuità di utilizzo degli impianti sportivi presenti sul territorio regionale e a svilupparne le potenzialità, puntando al consolidamento delle infrastrutture che rappresentano un riferimento per gli utenti e contestualmente promuovono la polifunzionalità delle medesime con l'obiettivo di integrare specificatamente l'offerta sportiva e, indirettamente, favorire l'offerta turistica valdostana".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA