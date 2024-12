Rencontres de physique 2025, focus sulla materia oscura

E' in calendario dal 9 al 15 marzo l'edizione 2025 delle "Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste", convegno-dibattito di livello internazionale, che negli anni si è qualificato come uno degli appuntamenti di maggiore importanza sul tema delle particelle elementari. Le sessioni di lavoro dei congressisti si svolgeranno nel Centro congressi dell'Hotel Planibel. Il programma scientifico nei primi giorni è focalizzato sulla fisica delle astroparticelle e sulla ricerca della materia oscura, mentre le giornate seguenti sono dedicate al progresso nella ricerca e al futuro del settore.

Nel corso degli anni alle "Rencontres" hanno preso parte fisici provenienti da prestigiose università e dai maggiori centri di ricerca del mondo per approfondire lo stato della ricerca teorica e sperimentale, su argomenti legati ai neutrini, ai quarks, al bosone di Higgs, alla materia oscura, all'astrofisica, alla cosmologia. Tra gli ospiti ci sono stati i premi Nobel Carlo Rubbia, Riccardo Giacconi, Sheldon Glashow, Samuel Ting, James Cronin, Martin Perle e David Gross, nonché l'attuale direttrice generale del Cern di Ginevra, Fabiola Gianotti.

Il 10, 11 e 13 marzo è previsto inoltre il Forum dei giovani scienziati, mentre il 12, 13 e 14 marzo sarà organizzato al Teatro Splendor di Aosta il laboratorio 'Hescape', rivolto agli studenti.



