Abbonamento Musei, in Valle d'Aosta cresce l'adesione

Il 2024 è stato un anno particolarmente positivo in Valle d'Aosta per Abbonamento Musei - circuito che riunisce l'offerta culturale di Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta in una sola tessera con validità di 365 giorni - con forti segnali di crescita rispetto all'anno precedente e in generale un ampio recupero anche rispetto ai dati pre-pandemici. A fornire i dati è Simona Ricci, direttrice di Abbonamento Musei, che aggiunge: "Quest'anno in Valle d'Aosta sono già stati venduti 1.458 abbonamenti (+7% rispetto al 2023) e sono state registrate 63.419 visite nei musei aderenti al circuito (+5% considerando i siti aperti al pubblico). I numeri sono soddisfacenti e ci confermano l'efficacia del lavoro portato avanti dal 2019".

Nella top 10 dei più visitati dagli abbonati in Valle d'Aosta troviamo il Forte di Bard con 20.092 visite, seguito dal Castello di Fénis (5.248), Castel Savoia (4.532), Castello di Aymavilles (4.280) e Castello di Issogne (3.708). Al sesto posto compare il primo sito museale che non rientra tra i castelli, ovvero il Museo archeologico regionale (3.534, che include sia i dati degli accessi alla sede espositiva che al percorso archeologico), seguito dal Castello Reale di Sarre (3.139). "La sempre più stretta collaborazione maturata negli anni continua a confermare la validità delle diverse proposte e delle iniziative ad ampio target realizzate con Abbonamento Musei. Un connubio virtuoso che favorisce e implementa i flussi turistici di prossimità con importanti ricadute sull'intero territorio", dichiara l'Assessore Jean-Pierre Guichardaz. Per il 2025 l'Associazione prevede di avviare azioni a supporto delle celebrazioni per il 2050/o anno della fondazione di Augusta Praetoria, tra cui il lancio di un programma fedeltà con un concorso a punti per incentivare le visite.



