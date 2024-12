Voglia di sci, quasi 20.000 sciatori a Cervinia nel weekend

Cresce la voglia di sci sull'arco alpino. Lo conferma il bilancio dello scorso fine settimana a Breuil-Cervinia e Valtournenche, che hanno fatto registrare quasi 20.000 primi ingressi tra venerdì e domenica, con punte di oltre 8.000 il sabato e la domenica. "Il nostro inverno è iniziato da oltre un mese - commenta Federico Maquignaz, presidente della Cervino spa - e siamo molto contenti delle presenze. Ora ci prepariamo al periodo natalizio e di massima affluenza, con tutte le piste aperte e innevate".

A Cervinia è stata anche inaugurata la nuova seggiovia Goillet, sostituita durante l'estate con un impianto moderno e di ultima generazione, dotato di sistema EcoDrive che modula la velocità in base all'affluenza, riducendone i consumi fino al 20%.

L'impianto esaposto, ad ammorsamento automatico, permette di incrementare in modo notevole la capacità di trasporto, passando dai 1.600 ai 2.400 passeggeri all'ora, con un tempo di percorrenza di 5 minuti: un collegamento più agevole tra Breuil-Cervinia e Valtournenche, a bordo di seggiole con schienale riscaldato e cupola per le giornate più fredde.

Luigi Bertschy, assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile: «Questo nuovo impianto, inserito nei programmi d'investimento delle infrastrutture funiviarie, rende più confortevole il trasporto e l'esperienza sciistica e contribuirà a migliorare l'attrattività turistica della località. Dopo la dura calamità che ha colpito Breuil-Cervinia quest'estate, la società ha prontamente ricostruito la pista 5, sistemato l'impianto di innevamento e realizzato, oltre a tutto il programma manutentivo, la nuova seggiovia del Goillet. Presentarsi al via della stagione invernale 2024/25 con il comprensorio pronto per accogliere sciatori e amanti della località era un impegno preciso e doveroso nei confronti della comunità, siamo soddisfatti di averlo mantenuto e siamo sicuri che contribuirà a rafforzare l'importante ruolo che la società Cervino riveste per l'economia locale e regionale».



