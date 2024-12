Testolin, "Trattato del Quirinale per slancio a specificità valdostana"

"Il Trattato del Quirinale ha avuto la particolarità di avere un punto di caduta anche sul territorio. La Valle d'Aosta ha fatto da 'trait d'union' tra le nazioni. Inoltre il Trattato può dare un ulteriore slancio alla nostra specificità: l'appartenenza della Valle d'Aosta al mondo francofono è stata recentemente riconosciuta anche dal presidente Macron". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, intervenuto in apertura dei lavori del Summit Grand Continent all'Università della Valle d'Aosta.

"Il Trattato del Quirinale - ha aggiunto - ha rafforzato la capacità di collaborare e lavorare con i nostri vicini francesi, come accade da anni attraverso programmi come Interreg e Alcotra. Abbiamo condiviso progetti per la valorizzazione del territorio, della storia, della cultura e delle tradizioni. E poi ci sono gli scambi su tematiche si attualità come i cambiamenti climatici attraverso approfondimenti sui ghiacciai alpini".



