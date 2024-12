Isiltep di Verres, lezione su intelligenza artificiale dal 2025-26

Dal prossimo anno scolastico gli studenti iscritti all'Isiltep, di Verrès, che frequenteranno l'indirizzo di ''Informatica e telecomunicazioni, articolazioni informatica'', avranno nel loro piano di studi un'ora settimanale dedicata all'intelligenza artificiale. E' stato annunciato durante l'incontro dal titolo ''L'intelligenza artificiale e la nuova sfida geopolitica'', organizzato nell'ambito del Summit Grand Continent, che si è tenuto davanti a 270 studenti dell'istituto di Verrès, al quale ha preso parte anche l'assessore regionale Luciano Caveri.

L'indirizzo di studi si chiamerà ''Informatica e telecomunicazioni, articolazioni informatica con curvatura intelligenza artificiale'' e sarà il primo in tutta la Valle d'Aosta.

''Il mondo cambia e se ci guardiamo attorno possiamo fare esempi concreti. Questo cotonificio venne inaugurato nel 1914, era la fabbrica più grande della Valle d'Aosta. Nel 1971 la fabbrica chiuse, e ricordo di come questo gigante rimase per molti anni chiuso, polveroso. Poi l'intuizione, che dimostra cosa sono i cambiamenti, di realizzare un plesso scolastico. Possiamo oggi definirlo un campus'' ha detto l'assessore Caveri e ha aggiunto: ''L'intelligenza artificiale ci obbliga a studiare, ad avere una propria cultura e una propria curiosità. Ci sono molte applicazioni dell'intelligenza artificiale che dovranno essere usate per il bene della nostra società''.



