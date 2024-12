Un uomo di 61 anni, residente in Piemonte, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata a Verrayes. L'uomo era alla guida di un camion da cava, quando per cause ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il conducente è stato portato all'ospedale Umberto Parini, le sue condizioni non sembrano gravi.



