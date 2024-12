''Computerizzazione nostra società è iniziata 78 anni fa"

''La computerizzazione della nostra società è iniziata 78 anni fa e oggi riguarda le persone, gli oggetti e gli spazi''. Lo ha detto Juan Carlos De Martin, professore di ingegneria informatica del Politecnico di Torino, parlando agli studenti dell'Isiltep, di Verrès, durante l'incontro dal titolo ''L'intelligenza artificiale e la nuova sfida geopolitica'' organizzato nell'ambito del Summit Grand Continent al quale ha preso parte anche l'assessore regionale Luciano Caveri.

De Martin ha poi sottolineato: "L'intelligenza artificiale oggi è il nuovo capitolo di un processo di digitalizzazione iniziato nel 1946 con i primi calcolatori. Oggi, la politica, così come la pubblica amministrazione e la società deve fare scelte oculate e non essere sedotta da operazioni di marketing''.

Rivolgendosi ai 270 studenti presenti in sala ha detto: ''L'intelligenza artificiale può assumere varie declinazioni sta a noi ragionare su come metterla in campo''. Alessandro Aresu, consigliere scientifico per la rivista Limes ha poi osservato: ''E' importante capire come la tecnologia si intreccia con la storia e la politica dei paesi''.



