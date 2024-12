Trasporto pubblico locale, attivato servizio di vigilanza

In Valle d'Aosta è stato attivato un servizio di vigilanza sulle autolinee del trasporto pubblico locale da parte di una società specializzata. Lo ha comunicato l'assessorato regionale ai trasporti, sottolineando che "l'obiettivo è garantire agli utenti una maggiore attenzione alla sicurezza e alla qualità del servizio a bordo e a terra".

La misura è stata avviata in via sperimentale "anche a seguito delle segnalazioni e del monitoraggio effettuato sui mezzi". E' prevista una vigilanza attiva inizialmente per 10 ore al giorno gestita dalla società "Cittadini dell'ordine".

"Anche attraverso questo servizio - spiega l'Assessore Luigi Bertschy - intendiamo investire per garantire una sempre maggiore attenzione alla qualità del trasporto pubblico locale.

L'attività inizialmente si concentrerà sulle linee che necessitano maggior cura, ma è stato progettato per essere flessibile. Invitiamo i cittadini a utilizzare i canali di comunicazione dell'Assessorato (app #vdatransports e sezione dedicata sul sito ufficiale della Regione #vdatrasport 'Aiutaci a migliorare i servizi') per segnalare i problemi e aiutarci a organizzare interventi sempre più mirati".

Un'attenzione particolare sarà riservata all'autostazione di Aosta, "con l'obiettivo di garantire un presidio di un servizio importante e molto frequentato dagli utenti del trasporto pubblico". "E' la prima volta che in Valle d'Aosta viene attivato un servizio di vigilanza nel trasporto pubblico: si tratta di una sperimentazione che ci permetterà di avere delle informazioni utili anche per valutare, nei prossimi mesi, l'eventuale riattivazione in sicurezza del trasporto notturno Pont-Saint-Martin- Aosta", conclude Bertschy.



