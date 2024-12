Montagna, oltre 2 milioni al Soccorso alpino dalla Regione

La giunta regionale ha approvato il contratto con il Soccorso alpino valdostano riguardante gli aspetti organizzativi e finanziari per le attività di soccorso in montagna e di protezione civile per il triennio 2025-2027. La spesa complessiva presunta annua ammonta a 2 milioni e 140.000 di euro.

"Si tratta di un atto importante - commenta il presidente della Regione, Renzo Testolin - riconoscendo al Soccorso alpino valdostano una funzione essenziale del sistema regionale di protezione civile", spiega il Presidente della Regione Renzo Testolin. "Tale servizio - aggiunge il Presidente - è stato significativamente potenziato nell'ultimo anno attraverso l'attivazione dell'elisoccorso notturno a garanzia di una sicurezza sempre maggiore per i residenti e i turisti".



