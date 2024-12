Modon d'or, premiate le migliori fontine d'alpeggio 2024

Dopo l'ultima seduta di assaggio da parte della giuria di eccellenza sono stati designati i vincitori del "Modon d'Or" per la migliore Fontina Dop di alpeggio 2024.

I premi sono assegnati a: Frères Béthaz-Alpeggio Alpe Vieille, Valgrisenche; La Comba-Alpeggio Boregne, Valgrisenche; La Vignettaz di Chabloz Fulvio-Alpeggio Plan de l'Eyve, Gressan; Planaz Alessia-Alpeggio Chantorné-La Vieille, Valtournenche, e Passion de Reines di Crétier Aurelio-Alpeggio By, Ollomont.

I vincitori - si legge in una nota - sono stati scelti a seguito di diverse sessioni di degustazione che hanno portato le 44 forme di Fontina Dop d'alpeggio a 10 finaliste; queste sono poi state ulteriormente selezionate e valutate. L'ultima sessione di assaggio, quello della giuria di eccellenza, atto finale dopo quelle della giuria tecnica e della giuria del territorio, si è riunita venerdì 29 novembre al Castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre.

"Scegliere le 5 migliori forme di Fontina Dop d'alpeggio - afferma l'Assessore Marco Carrel - non è stato di certo semplice, dato che il livello qualitativo della produzione di quest'anno è decisamente elevato. I membri della giuria d'eccellenza hanno rimarcato con soddisfazione e interesse le qualità di questo prodotto d'eccellenza, ennesima conferma delle grandi potenzialità del settore enogastronomico valdostano".





