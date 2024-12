Limite dei mandati, Vda aperta "basta ai giochi di palazzo"

"I limiti dei mandati vanno rispettati. Basta con i giochi di Palazzo". Lo scrive in una nota Valle d'Aosta Aperta apprendendo "con stupore e profonda amarezza che il Presidente Bertin, che dai banchi dell'opposizione proclamava a gran voce i principi del diritto, ora non solo si sottrae ai suoi impegni, rinviando un chiarimento a un momento successivo alle nuove elezioni, ma lascia intendere che alcuni politici possano mantenere cariche apicali anche nella futura Giunta, nonostante ciò sia vietato dalla legge".

"È evidente che l'Union valdotaine - prosegue - punti a raccogliere i voti di Testolin e Bertschy, (che secondo la legge 21/2007 non potranno ricoprire incarichi nella prossima Giunta anche se eletti) lasciando gli elettori nell'incertezza o facendo credere loro che costoro potranno continuare a ricoprire i ruoli di Assessore o Presidente. Tuttavia, è assolutamente chiaro che ciò non sarà possibile. Dichiarare che il Consiglio non sia l'organo deputato all'interpretazione autentica della norma, come ha fatto il Presidente Bertin, lascia senza parole".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA