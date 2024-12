Enti comparto unico, pronto un nuovo modello organizzativo

La giunta regionale ha approvato il disegno di legge relativo alle "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la flessibilità organizzativa degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta". Il testo sarà ora presentato al Consiglio Valle. "Con questo atto - si legge in una nota - si creano le condizioni per l'attuazione del nuovo modello organizzativo dell'Amministrazione regionale proposto dai consulenti di Sda Bocconi di Milano e si adeguano le disposizioni regionali concernenti il reclutamento, la mobilità e il sistema di classificazione, unitamente all'ordinamento professionale, del personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale all'evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni a livello statale".



