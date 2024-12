Casinò di Saint-Vincent, a novembre crescono ingressi e introiti

Al Casinò di Saint Vincent il mese di novembre si chiude con un incasso di 6 milioni e 169.873 euro, con una crescita dell'8% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo ha comunicato la casa da gioco valdostana. In dettaglio, le slot machine hanno incassato 3 milioni e 431.034 euro con un aumento degli introiti del 29%, mentre i giochi da tavolo 2 milioni e 738.838 euro (meno 10%). Gli ingressi sono stati 27.746, il 9% in più del 2023.

I primi 11 mesi della casa da gioco valdostana "consolidano il trend positivo di costante miglioramento dell'ultimo periodo": il progressivo introiti lordi è pari a 65 milioni e 413.068 euro, il 5% in più rispetto al 2023 mentre gli ingressi sono stati 298.567 in crescita del 3%.



