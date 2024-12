Beni culturali ecclesiastici, approvati 5 progetti di restauro

La Commissione per l'esame dei progetti di restauro attinenti al patrimonio ecclesiastico valdostano ha approvato cinque interventi di recupero.

L'iniziativa rientra nell'ambito del protocollo di intesa tra la Diocesi di Aosta e la Regione Valle d'Aosta per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La Commissione ha approvato i seguenti progetti (per i quali è stata definita una proposta di contributo): nella cappella di San Michele arcangelo di Rhins a Roisan restauro e risanamento conservativo; nella chiesa parrocchiale di San Remigio di Saint-Rhémy-en-Bosses restauro della cappella a sinistra del coro, restauro del crocifisso d'arco trionfale in legno policromo del XIV secolo e di due statue anch'esse lignee risalenti al XVIII secolo e raffiguranti i santi Remigio e Bernardo della en-Bosses; nella cappella di San Germano di Grand Villa a Verrayes restauro della facciata e del campanile; nella cappella di Sant'Anna di La Saxe di Courmayeur restauro della facciata; e nella cappella di San Germano di Grand Villa a Verrayes restauro delle decorazioni pittoriche della facciata.

"La collaborazione tra Regione e Diocesi - sottolinea il vescovo di Aosta, Franco Lovignana - vuole restituire alle comunità locali, anche quelle più piccole dei villaggi, edifici e opere d'arte nelle quali intere generazioni si sono identificate e si identificano dal punto di vista religioso e culturale. Si tratta di un'operazione che ha anche un valore pedagogico perché vuole restituire, con il bene, la consapevolezza che esso appartiene alla comunità e il necessario protagonismo della stessa nel custodire e nel valorizzare quanto ricevuto dai padri". "I beni culturali di proprietà della Diocesi valdostana - aggiunge l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - rivestono un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo culturale e sociale della nostra regione, in quanto espressione di valori specifici della nostra stessa comunità oltre che tasselli imprescindibili per comprendere le origini della nostra storia. Tutelando e conservando i beni culturali di interesse religioso è quindi possibile attuare, seppure indirettamente, quella necessaria forma di tutela e conservazione della nostra identità territoriale".



