Avvocati valdostani, allarme per le carenze di organico in Tribunale

"Allarme e preoccupazione per le gravi carenze del personale giudiziario e amministrativo negli uffici del Tribunale ordinario, dell'ufficio del giudice di pace e dell'Unep di Aosta" sono espressi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta. "La situazione, che già oggi è fonte di ritardi e disagi nell'ordinaria gestione degli affari civili e penali, è destinata ad aggravarsi - si legge - a seguito della annunciata richiesta di applicazione, seppur temporanea, di un giudice del Tribunale di Aosta al Tribunale di Ivrea. A fronte della prospettata applicazione rimarrebbero in servizio in Tribunale solo cinque giudici, a fronte di un organico previsto di otto. Tale situazione comporta una inaccettabile compressione del diritto di accesso alla giustizia per i cittadini, proprio in quell'area di 'giustizia di prossimità' che dovrebbe essere più celere ed efficiente".

"Le conseguenze di tali disfunzioni - prosegue la nota - ricadono anche sugli avvocati, che vedono vanificato il proprio lavoro e non riescono a dare risposte ai loro assistiti".

"Auspichiamo - concludono gli avvocati - che nell'immediato siano quantomeno mantenuti integri gli attuali organici e che gli organi preposti si attivino immediatamente per assicurare la copertura integrale delle dotazioni".



