Zucchi, "la sanità non deve essere un tema divisivo"

''Uscire dalle polemiche, perché la sanità non può e non deve essere divisiva. Riguarda tutti e per questo bisogna superare gli steccati ideologici''. Così il presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, Alberto Zucchi, durante l'incontro organizzato ieri sera ad Aosta dal suo partito per fare il punto sulla sanità valdostana.

Durante i lavori, il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti, ha sottolineato le aree in cui si stanno concentrando sforzi dell'azienda sanitaria: ''La carenza di personale, facendo nuovi concorsi, e l'abbattimento delle liste di attesa per gli interventi chirurgici, per i quali si sta lavorando al massimo: il numero degli interventi è salito di molto. Tre anni fa seimila valdostani erano senza medico di famiglia, oggi lo hanno tutti. Rimane il problema delle liste di attesa per le visite''.



