Marzi, "sulle liste d'attesa nessuna soluzione immediata"

"Sulle liste d'attesa, l'ho già detto e lo ripeto, non ci sono soluzioni immediate". Così l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, durante il convegno sullo stato della sanità valdostana organizzato ieri sera da Fratelli d'Italia ad Aosta.

''Oggi - ha detto Marzi - per fare l'assessore alla Sanità in Italia, ma vale anche per i ministri e i dirigenti, ci vogliono responsabilità e coraggio. Oggi è evidente a tutti la difficoltà di trovare personale che voglia lavorare in sanità''.

''Quello - ha aggiunto l'assessore - che è assolutamente importante dire in questo incontro, anche se di parte, e come è già stato sottolineato, è che la sanità è di tutti. I problemi sono uguali per tutti, a partire dalla difficoltà di reperire professionisti".

La questione, ha proseguito Marzi, risale a "vent'anni fa" quando però "nessuno di noi ha alzato la mano e urlato allo scandalo. Oggi stanno succedendo cose che erano ben preventivate. Il secondo problema è il finanziamento, noi ci teniamo fuori perché non è questo il tema in Valle d'Aosta. E dobbiamo ricordarci una cosa: noi abbiamo un unico ospedale. E l'ultimo è quello delle liste d'attesa".

L'assessore ha poi sottolineato che "il sistema sanitario pubblico rappresenta una delle massime espressioni della democrazia''.



