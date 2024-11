Pd della Valle d'Aosta, al via gli 'ateliers d'idées'

"Creare un luogo in cui sviluppare un confronto autentico, con discussioni che avvengono a piccoli gruppi e coinvolgono sempre anche persone non iscritte al Partito Democratico, ma interessate a sviluppare insieme a noi una riflessione sul futuro della Valle d'Aosta". E' l'obiettivo degli "ateliers d'idées" ovvero momenti di confronto promossi dal Pd che si sviluppano su un tema specifico e seguono alcune regole utili a rendere la discussione partecipata ed efficace.

"Ormai da qualche mese - si legge in una nota - abbiamo iniziato un percorso di riflessione e discussione che porti verso il futuro, anche in vista dell'importante appuntamento con le elezioni regionali del 2025. Lo stiamo facendo, convinti dell'importanza di costruire un patto che preceda il momento elettorale e che offra garanzie. Del resto, le recenti elezioni in Emilia Romagna e in Umbria sono state chiare, mostrandoci l'importanza di un programma innovativo e la centralità di capisaldi come la sanità pubblica, la transizione ecologica, temi cari alla comunità democratica e che sono emersi chiaramente anche dai nostri questionari".



