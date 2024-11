Marché Vert Noel ad Aosta, potenziate corse bus da Ivrea

Per favorire l'accesso di turisti al Marché Vert Noel di Aosta, Trenitalia ha predisposto corse bus aggiuntive il sabato e potenziate la domenica tra Aosta e Ivrea.

Il servizio è stato realizzato in accordo con la Regione Valle d'Aosta. "Fino al 5 gennaio, ogni sabato, Regionale alla normale programmazione sono state aggiunte sei corse bus tra Aosta e Ivrea via autostrada. La domenica, invece, il servizio è rinforzato con otto autobus a supporto degli altri già in circolazione nelle fasce orarie maggiormente affollate e una corsa straordinaria in più in partenza da Ivrea alle 12.32 con arrivo ad Aosta alle 13.42" si legge in una nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA