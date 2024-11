Eventi su viticoltura eroica ad Aosta, protesta del Cervim

"Ho appreso casualmente delle iniziative legate ai Mercatini di Natale di Aosta e ho letto con interesse il programma degli appuntamenti dedicati alla viticoltura eroica. Ritengo encomiabile che un evento di tale rilevanza per la Valle d'Aosta abbia scelto di dare spazio a un tema così significativo per il nostro territorio e per il settore vitivinicolo locale. Non posso, però, nascondere il mio disappunto per non essere stati coinvolti o informati direttamente di un'iniziativa tanto affine alla nostra missione". E' quanto scrive il presidente del Cervim, Nicola Abbrescia, in una lettera inviata al sindaco di Aosta in merito ad alcune iniziative organizzate durante le festività.

"Il Cervim, istituito con legge regionale, ha sede proprio in Valle d'Aosta, gode di un riconoscimento internazionale per il suo lavoro nella valorizzazione della viticoltura eroica - prosegue Abbrescia - e opera da oltre trent'anni per promuovere questa forma unica di viticoltura e i vini straordinari che ne derivano.

Il termine 'Viticoltura Eroica', inoltre, riconosciuto in un testo normativo a livello nazionale, è un marchio registrato a livello comunitario da oltre quindici anni dal Cervim. La Valle d'Aosta, ha avuto un ruolo di centralità, in quanto sede del Cervim e promotrice, in collaborazione con l'assessorato all'Agricoltura, dei valori propri di questo tipo di viticoltura. L'evento da voi proposto avrebbe potuto rafforzare questa visibilità, dando ulteriore risalto a queste attività e ai risultati che da decenni qualificano il nostro territorio. Mi auguro che in futuro si possa instaurare una fattiva collaborazione e un miglior coordinamento tra tutte le realtà coinvolte, almeno a livello regionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA