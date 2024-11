Alluvione in Vda, nuovi interventi per imprese e enti locali

Nell'ambito delle iniziative volte al sostegno alle comunità ed ai territori colpiti dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi, la Giunta regionale ha approvato due importanti atti: la convenzione tra la Regione e la società Finaosta SpA per l'attuazione delle disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e il finanziamento straordinario a sostegno degli investimenti degli enti locali.

Nel primo caso i contributi sono diretti all'abbattimento degli interessi e delle spese di istruttoria praticati da Finaosta spa per la concessione del "Finanziamento sostegno alle imprese destinato alle imprese colpite dall'alluvione di giugno 2024".

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre. A tal fine sono stati destinati 955.212,95 euro per il 2024, utili alla costituzione del fondo di dotazione temporaneo per la concessione da parte della Regione dei contributi. Possono beneficiare del contributo in conto interessi le imprese che hanno subito danni diretti o indiretti (calo di fatturato almeno pari al 20%).

Il Governo regionale ha poi destinato 500.000 euro per il finanziamento straordinario a sostegno degli investimenti degli enti locali che vanno ad aggiungersi all'importo di 13 milioni e 800.000 euro al Comune di Cogne per il finanziamento di interventi riguardanti la viabilità comunale e i relativi sottoservizi, nonché interventi di regimazione idraulica nei tratti interferenti, e ai 4 milioni e 400.000 euro al Comune di Valtournenche per il finanziamento di interventi riguardanti l'acquedotto e la fognatura comunale. Nello specifico è previsto il trasferimento dei fondi a favore dei comuni di Brusson, Châtillon, Emarèse, Montjovet, Pontey e Ayas per la copertura delle spese sostenute per il ripristino di viabilità e servizi pubblici quali le reti fognarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA