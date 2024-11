Testolin, "scelte Regione vincenti sugli impianti di risalita"

"Gli investimenti e l'efficacia delle scelte della Regione in combinato disposto con le attività di Finaosta sono vincenti, perché creano delle opportunità a monte e a valle dei finanziamenti regionali". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, commentando l'analisi delle ricadute socio-economiche in Valle d'Aosta delle società degli impianti di risalita controllate da Finaosta. Secondo lo studio, condotto da Althesys strategic consultants, il "valore generato" dagli impianti di risalita "è sei volte i contributi stanziati" dalla Regione "per il settore negli ultimi tre anni".

"A monte - ha detto Testolin - nel senso che anche tutto il sistema dei fornitori genera posti di lavoro, professionalità, opportunità, attrattività sul territorio per creare dei momenti di crescita professionale. A valle con tutti i servizi che sono connessi con le attività ludico-sportive". Grazie a ciò si creano "i presupposti per tenere la gente sul territorio e farla lavorare, dare un reddito, non spopolare le nostre realtà di montagna, di testata di valle".

L'obiettivo è anche "creare i presupposti per lavorare 365 giorni all'anno, non solo nei quattro mesi invernali", da portare avanti "con il sistema degli impianti risalita, per mettere la Valle d'Aosta in rete, a 360 gradi, creando i presupposti per lavorare come si fa già d'inverno, anche nel periodo estivo, con attività compatibili con la stagione".

Per il presidente della Regione l'analisi presenta "dati sobri, non sono dei dati che vogliono far esplodere qualche cosa, ma sono persino sottodimensionati per certi versi. Ma l'aspetto positivo è proprio quello, perché quando si lavora con serietà si danno i numeri che si conoscono e non si inventano delle cose. Non c'è bisogno di inventarsele perché i dati parlano da soli".



