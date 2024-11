Tajani, "speriamo di convincere Parigi sulla seconda canna del Bianco"

"Per la realizzazione della seconda canna del tunnel del Monte Bianco l'Italia è assolutamente favorevole, dalla Svizzera - cioè il Cantone di Ginevra - abbiamo avuto segnali positivi di risposta. La Francia prima era contraria e ora c'è qualche apertura, c'è più disponibilità a discutere. Noi la riteniamo una priorità e ci fa piacere che da parte svizzera ci sia un sostegno a questa posizione, speriamo di convincere i francesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con l'omologo svizzero Ignazio Cassis.

"Sarà un tema importante dell'incontro che avremo all'inizio del prossimo anno a Nizza con il nuovo governo francese, che mi sembra più disponibile", ha sottolineato Tajani.

"Per noi è di primaria importanza, come sapete con una sola canna che per molti mesi resta chiusa si provocano disagi al traffico e all'economia di Italia, Francia e poi in Svizzera come collegamento".

"Siamo estremamente attenti su questo tema", ha evidenziato Cassis. "So che il Canton Givevra sul Monte Bianco è interessato a essere parte in causa, anche con un impegno finanziario quindi non possiamo che auspicare un potenziamento adeguato dei passaggi".



