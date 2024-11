Il "valore generato" dagli impianti di risalita delle società controllate da Finaosta "è sei volte i contributi stanziati" dalla Regione "per il settore negli ultimi tre anni", quindi gli impianti "sono un motore per l'economia valdostana, creando valore condiviso nel territorio con un forte effetto moltiplicativo". E' quanto emerge dall'analisi delle ricadute socio-economiche in Valle d'Aosta delle società Cervino spa, Courmayeur Mont Blanc Funivie spa, Funivie Monte Bianco spa, Funivie Piccolo San Bernardo spa, Monterosa spa, Pila spa.

Lo studio è stato condotto dalla società Althesys strategic consultants e ha riguardato il 'valore condiviso', un valore che differisce da grandezze come fatturato e giro d'affari perché "misura il benessere generato, direttamente e indirettamente, per l'intero sistema socio-economico nel quale si svolgono le attività".

Studio Finaosta, 'un euro pubblico negli impianti di risalita ne genera sei'



In dettaglio il valore condiviso generato dagli impianti di risalita valdostani è 356 milioni di euro nella stagione 2022-23, corrispondente al 7,6% del Pil regionale 2023.

Dall'analisi, illustrata in una conferenza stampa nella sede di Finaosta dall'economista e docente universitario Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys, emerge "il ruolo strategico degli impianti di risalita nell'economia regionale".

La catena del valore produce "il 9,4% delle entrate fiscali regionali; concorre a creare oltre 4.500 occupati a tempo pieno, l'8,2% degli occupati nella regione, generando 117 milioni di salari lordi".

Studio Finaosta, 'un euro pubblico negli impianti di risalita ne genera sei'

Gli impianti di risalita garantiscono "un ampio ritorno economico per le attività sul territorio". Il 60% delle ricadute va all'hospitality, che crea valore per 212 milioni di euro tra ricettività (106,7 milioni), attività sportive e commerciali (56,6) e ristorazione (50,2).

In base all'analisi "il moltiplicatore è significativo: un euro di valore della produzione degli impianti di risalita ne genera quasi tre sull'intero sistema socio-economico valdostano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA