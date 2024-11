Courmayeur, Rota "il palaghiaccio riaprirà il 14 dicembre"

La pista del palaghiaccio di Courmayeur "è rimasta chiusa da settembre per una perdita all'impianto di refrigerazione. L'individuazione del punto è stata difficile e una volta trovato è stata fatta la manutenzione necessaria". Durante il fermo sono stati effettuati altri interventi di miglioramento. "Con il 28 novembre sarà terminato il carico dell'impianto e si prevede la riapertura per il 14 dicembre", ha detto il sindaco della cittadina ai piedi del Monte Bianco, Roberto Rota, rispondendo in Consiglio comunale a una interpellanza presentata dalla consigliera Diletta Roveyaz (Esprit Courmayeur) relativa ai problemi che hanno portato alla chiusura del palaghiaccio e sui prossimi passi per la riapertura.

Riguardo all'esito definitivo della procedura per la realizzazione del nuovo edificio del Liceo Linguistico di Courmayeur con annessa struttura alberghiera e parcheggio, Rota ha riferito che "si stanno verificando altre procedure per far ripartire il progetto, prevedendo anche di coinvolgere la Regione". Rispondendo a una interrogazione presentata dal gruppo Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, il sindaco ha spiegato che "con nota del 25 luglio il Comune riceveva dalla Cuc il verbale di valutazione, che dà atto della non conformità dell'unica offerta pervenuta in quanto la superficie lorda della parte alberghiera eccedeva di 553 metri quadri e lo studentato era stato incluso nella superficie della scuola anziché in quella ricettiva". Da qui l'esclusione dell'unico concorrente in gara e la dichiarazione di procedura infruttuosa, arrivata a fine ottobre.

Miserocchi, dichiarandosi non soddisfatto della risposta, ha commentato: "Progetto iniziato male e finito peggio nonostante tutte le concessioni fatte da questa amministrazione al proponente e da noi sempre criticate perché non attinenti con l'obiettivo prioritario di una nuova sede per il liceo linguistico di Courmayeur. Si è arrivati al nulla di fatto! Il progetto presentato non è compatibile con il piano regolatore comunale e questo conferma un'azione nebulosa. Era doverosa maggiore trasparenza da parte dell'Amministrazione comunale nel comunicare il prosieguo dell'iter amministrativo ed il suo fallimento".



