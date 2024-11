Agenas, "livello molto basso per l'assistenza distrettuale in Valle d'Aosta"

Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha presentato i dati aggiornati al 2023 del modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale riguardo le aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali. Si tratta di un lavoro che scatta una fotografia rispetto all'attività di 110 aziende territoriali e 51 aziende ospedaliere.

In Valle d'Aosta il livello di performance è medio per l'area della prevenzione (la valutazione degli indicatori rispetto le percentuali di screening di mammella, cervice, colon, eseguiti sulla popolazione target); molto basso per l'area assistenza distrettuale (dotazione dei servizi territoriali, cure primarie, presa in carico del territorio, ospedalizzazioni evitabili e il consumo di prestazioni di specialistica ambulatoriale); medio per l'area assistenza ospedaliera (degenza media nei reparti di medicina interna e geriatria, l'indice di fuga per prestazioni di media e bassa complessità, il rispetto dei tempi di attesa per gli interventi di colecistectomia, protesi all'anca, ginocchio e spalla); basso per l'area sostenibilità economico-patrimoniale (la valutazione degli indicatori di costi pro-capite e indice di tempestività dei pagamenti); medio per l'area investimenti (la valutazione degli indicatori (capacità di rinnovamento tecnologico e lo stato del patrimonio); medio per l'area investimenti (capacità di rinnovamento tecnologico e stato del patrimonio); basso per l'area outcome (la valutazione degli indicatori mortalità prevenibile e trattabile); alto per la valutazione multidimensionale nelle aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie pubbliche (gli indicatori presi in considerazione sono 27 classificati in quattro aree - accessibilità, processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti - e dieci sub-aree).





