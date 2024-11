Sci, dopo Cervinia piste aperte a Courmayeur e La Thuile

Sta per entrare nel vivo la stagione dello sci in Valle d'Aosta: da sabato 30 novembre apriranno infatti i comprensori di Courmayeur e La Thuile. Si uniranno a Breuil-Cervinia, dove alle piste sul versante italiano già aperte da una settimana oggi se ne sono aggiunte altre, rendendo così disponibile gran parte della stazione. Sabato si attiveranno anche gli impianti di risalita di Valtournenche e di Torgnon - con tariffe scontate -, oltre al campo scuola di Chamois.

La stagione di Courmayeur prenderà il via sabato prossimo con l'apertura della parte alta del comprensorio, accedendo dalla telecabina Dolonne e dalla funivia Courmayeur. Decisa la tariffa promozionale del giornaliero a 47 euro. Nella stessa giornata aprirà anche una parte del comprensorio di La Thuile, con quattro piste a disposizione degli sciatori e un giornaliero alla tariffa promozionale di 38 euro.

A Pila si è deciso di rinviare a venerdì 6 dicembre l'apertura a causa delle "poche giornate di freddo a disposizione, che hanno limitato l'efficacia dell'innevamento programmato", non consentendo far partire gli impianti di risalita. Infatti le recenti nevicate non sono state "sufficientemente abbondanti sul nostro versante".

Apertura fissata al 6 dicembre anche per il comprensorio Monterosa Ski 3 valli (Ayas, Gressoney e Valsesia). Il 7 e l'8 dicembre toccherà agli impianti delle stazioni satellite di Antagnod, Brusson e Gressoney-Saint-Jean e a quelli di Champorcher.

