Minelli, "non ho espresso una bassa valutazione dei giornalisti"

"In riferimento alla nota di Asva a commento della question time del nostro gruppo, discussa in Consiglio regionale la scorsa settimana, riguardante le sponsorizzazioni di Cva e il recente invito a cena 'A' table avec Cva', si precisa di non aver né pensato né inteso esprimere 'una valutazione molto bassa della professionalità dei giornalisti'". Così la consigliera regionale Chiara Minelli (Pcp) dopo la presa di posizione sul tema del sindacato dei giornalisti valdostani Asva.

"A differenza di Cva (il presidente Testolin in risposta alla question ha infatti letto in aula una sua nota) - scrive Minelli - non riteniamo affatto i giornalisti valdostani degli 'stakeholders' della società, ma dei professionisti il cui obiettivo è fare informazione libera e plurale".

Secondo Minelli "evidentemente altri la pensano diversamente e vi considerano, appunto, degli stakeholders: segno che la loro opinione nei vostri confronti è sicuramente più bassa della nostra e che la nostra preoccupazione non era infondata.

Vale la pena forse di riportare la definizione del termine stakeholder, dall'enciclopedia Treccani: 'Soggetti, individui, organizzazioni attivamente coinvolti in una iniziativa economica, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto....'. Portatori di interesse quindi? Proprio no".



